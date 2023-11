(Boursier.com) — PwC France et Maghreb fait l'acquisition de Quantylix, cabinet de conseil expert dans la gestion des risques et de la data.

L'intégration de Quantylix intervient dans un contexte de forte croissance des activités de PwC France et Maghreb et vient soutenir le développement de ses activités Risk & Regulatory dans le secteur des services financiers.

Créé en 2016, Quantylix est un cabinet de conseil reconnu dans le domaine de la gestion des risques et de la data. Basé en Tunisie, avec une activité en France, il conseille et accompagne de nombreux clients bancaires en France, au Maghreb et en Afrique.

Moez Hammami, fondateur et dirigeant de Quantylix et Hamza Amiri, associé d Quantylix, intègrent PwC France et Maghreb en tant qu'associés au sein des équipes Risk & Regulatory, accompagnés d'une trentaine de collaborateurs en France et en Tunisie.