PwC France et Maghreb fait l'acquisition de Marker Management Consulting

PwC France et Maghreb fait l'acquisition de Marker Management Consulting









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PwC France et Maghreb fait l'acquisition de Marker Management Consulting et renforce ses activités de conseil en organisation, en agrément et en conformité du secteur financier. Ce rapprochement avec l'un des cabinets phares en ce domaine permet à PwC d'accélérer son développement dans un contexte où, notamment, le marché et l'industrie de l'asset management sont en forte évolution.

Créé en 2006 par Daniel Berlioz et Cyril Ferrieu, Marker Management Consulting est un acteur de référence et à forte notoriété dans la gestion d'actifs, les services d'investissement, les services financiers ainsi que dans les activités des conseillers en gestion de patrimoine leaders.

Constitué d'une vingtaine de collaborateurs expérimentés, ce cabinet compte quelques 400 clients du secteur financier tels que des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion ou encore des nouveaux acteurs (crowdfunding, fintechs, PSAN [1]). Marker intervient à tous les stades de leur développement : création et assistance aux agréments, déploiement à l'international ou, pour des sociétés étrangères, implantation en France, rationalisation ou extension d'activités. Marker veille ainsi continûment aux aspects stratégiques, organisationnels et de conformité de ses clients.

Pour Sébastien d'Aligny, Associé en charge des activités de conformité réglementaire pour le secteur financier chez PwC France et Maghreb : "Nous sommes très heureux d'accueillir toute l'équipe Marker avec laquelle nous partageons des valeurs communes, particulièrement la volonté d'aider nos clients au quotidien dans la structuration de leurs dispositifs. L'expertise sectorielle de Marker et l'attention constante qu'ils portent à leurs clients font écho à la vision de PwC. Cette opération renforce notre positionnement d'acteur incontournable sur le marché."

Pour Daniel Berlioz, Président de Marker Management Consulting : "Nous sommes enchantés de rejoindre PwC. Nos équipes y trouveront des opportunités de carrière formidable. Nos clients, de toute taille, de toute expertise et de toute culture, savent qu'ils continueront à bénéficier d'un service personnalisé, de forte proximité qui s'internationalisera. PwC pourra ainsi s'enraciner autrement dans un univers qui crée sans relâche des solutions d'épargne innovantes et salutaires. En tant qu'inventeurs et praticiens, nous sommes fiers de pouvoir lancer ce nouveau laboratoire, créatif et productif, pour fabriquer l'avenir et le sens."

[1] PSAN désigne les prestataires sur actifs numériques