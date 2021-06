Purchasely a réalisé une levée de fonds de 1,8 million d'euros

(Boursier.com) — Purchasely , plateforme SaaS de pilotage et d'optimisation des abonnements numériques In-App, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 1,8 million d'euros menée par Stride.VC avec la participation de Kima Ventures et de business angels européens (Renate Nyborg - Directrice Générale Tinder EMEA, Niklas Jansen - co-fondateur Blinkist) et français (Jean-David Blanc, Antoine Martin, Amirhossein Malekzadeh, Grégoire Mercier, Adrien Miniatti, Guillaume Sztejnberg) issus de l'entrepreneuriat Gaming / Mobile /Media / Tech.

Fondée en 2020 par Jean-François Grang, Nicolas Tissier, Romain Salles, trois ingénieurs expérimentés ayant développé 60 applications grand public depuis 2010, Purchasely vise à démocratiser l'abonnement au sein des applications et permettre aux éditeurs d'applications d'accélérer leur

business d'abonnements et d'achats intégrés. L'abonnement numérique s'ancre dans les nouvelles pratiques quotidiennes de consommation. Au 1er trimestre 2021, les dépenses en contenus et services numériques au sein des applications mobiles atteignent leur plus haut niveau historique avec 32 milliards de dollars, soit +40% vs le 1er trimestre 2020 (source : App Annie). Purchasely est ainsi née de la volonté des fondateurs de démocratiser l'abonnement, un modèle économique pérenne, durable et scalable, à l'ensemble des éditeurs d'applications dans tous les secteurs économiques.

D'une part, Purchasely met son savoir-faire technologique en intégration des systèmes d'achat de Apple, Google, Huawei, Amazon au service des développeurs en leur permettant, en moins de 15 jours, de déployer l'abonnement au sein de leurs applications.

D'autre part, Purchasely propose un outil de création et de personnalisation des tunnels d'abonnement unique sur le marché, rendant autonomes les équipes produit et marketing pour lancer des expérimentations visant à optimiser la conversion et la rétention. Des progressions de 30% des revenus sont déjà constatées chez les premiers clients de Purchasely.

"Notre rêve est de nous réveiller tous les matins et de découvrir que des éditeurs d'applications situés dans des pays que nous serions incapables de positionner sur une carte utilisent Purchasely. En tant que développeur, j'ambitionne de libérer mes confrères de ce process long et douloureux qu'est l'intégration de l'abonnement dans les applications mobiles et de le remplacer par une commodité qui est Purchasely" a déclaré Jean-François Grang, Cofondateur et Chief Product Officer.

Purchasely, créée en octobre 2020, est basée à Paris & Amsterdam, et fait partie du programme d'accélération de Atomic Labs by Contentsquare