PSG Equity poursuit son développement européen avec l'ouverture d'un bureau à Paris

(Boursier.com) — PSG Equity (" PSG ") annonce aujourd'hui l'ouverture d'un bureau opérationnel à Paris, une ville clé de l'écosystème entrepreneurial Tech en Europe, afin de renforcer sa présence régionale auprès des entrepreneurs et des sociétés de software et de technologies B2B.

Avec plus de 14 milliards d'euros levés depuis sa création en 2014, PSG est une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe et aux États-Unis. Grâce à une solide équipe de plus de 140 professionnels, PSG entretient une relation de proximité avec les fondateurs et le management pour les soutenir dans leurs décisions stratégiques et optimiser leurs performances et leur potentiel de croissance et d'expansion géographique.

L'ouverture du bureau de Paris s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion de PSG en Europe pour capitaliser sur les opportunités croissantes dans un marché Tech français et européen à fort potentiel. A travers ce bureau opérationnel, PSG vise à renforcer son réseau local au sein des entrepreneurs et de l'écosystème tech, développer ses activités en France et Europe continentale et améliorer son soutien stratégique et tactique aux équipes de ses participations actuelles et futures.

Le bureau de Paris est dirigé par Quentin Jonas qui a rejoint PSG en janvier 2022 en tant que Directeur des opérations France.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la Transformation numérique, le Marketing et l'Innovation, Quentin Jonas a accompagné de nombreux entrepreneurs tech dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de croissance et de "go-to-market". Après un début de carrière dans le conseil, Quentin a participé à plusieurs aventures entrepreneuriales avant de rejoindre Etam, le fashion retailer, comme Directeur e-Commerce et CRM en 2014. En 2016, il intègre Carmila, un leader de centres commerciaux en Europe continentale fondé notamment par le Groupe Carrefour, en tant que Directeur Clients, Digital et Innovation et membre du Comex. Quentin est diplômé de l'Université Paris Dauphine (1997), de l'ESCP (1999) et titulaire du MBA de la Columbia Business School (2005).

Les activités d'investissement de PSG en Europe continueront d'être basées à Londres...

Aujourd'hui, PSG compte 7 participations en France :

-Artur'in : un fournisseur de solutions de marketing digital automatisé permettant aux PME de construire et d'améliorer leur visibilité en ligne localement.

-BudgetInsight : un fournisseur de technologies Open Banking et Open Finance dont l'API permet d'agréger des données et des documents financiers, et d'effectuer des paiements.

-Imaweb : l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et numériques pour le secteur de la distribution automobile en Europe.

-Sellsy : un leader français qui fournit des solutions logicielles complètes de CRM et de gestion financière pour les PME.

-Signaturit-Universign : un éditeur de logiciel SaaS européen de premier plan, qui propose des solutions basées sur le cloud dans le domaine de la signature électronique (eSignatures), de l'envoi recommandé électronique (eDelivery) et de l'identification électronique (eID).

-Skeepers : une solution SaaS de premier plan visant à améliorer la relation entre les marques et leurs clients en rendant cette relation plus pertinente et profitable.

-Whoz : une solution SaaS de digitalisation du staffing et de la gestion des talents et du portefeuille projet à destination des sociétés de services et des DSI de grandes entreprises.

Ensemble, les participations de PSG en France ont réalisé plus de 20 opérations de croissance externe en Europe.