Providence Equity Partners et Five Arrows s'associent pour accompagner A2MAC1

(Boursier.com) — Five Arrows Principal Investments ("Five Arrows") et Providence Equity Partners ("Providence") annoncent la signature d'un accord pour investir conjointement dans A2MAC1, le leader mondial de l'analyse comparative et de la veille concurrentielle, et le partenaire privilégié des acteurs du monde de l'automobile et de la mobilité.

Five Arrows et Providence sont des sociétés de capital-investissement qui partagent en commun une stratégie centrée autour de quelques secteurs d'expertise, avec notamment une expérience très riche et reconnue dans le domaine des bases de données et des logiciels verticaux sur différentes niches de marché, dont l'automobile et la mobilité.

"Cette opération illustre bien le travail sans relâche de notre équipe, la robustesse et la mise en oeuvre réussie de notre plan de transformation et de croissance mondiale, et prouve qu'A2MAC1 a encore de formidables opportunités de croissance à exploiter. Au nom de toute l'équipe d'A2MAC1, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec Five Arrows, et accueillons chaleureusement notre nouveau partenaire, Providence, alors que nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de notre activité, portés par la volonté de répondre de la manière la plus efficace aux défis auxquels nos clients et leurs équipes sont confrontés à travers le monde", commente Frank Bunte, Directeur général de A2MAC1.