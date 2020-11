Projet de rapprochement entre HARVEST et FIDROIT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HARVEST et FIDROIT, deux expertes de la gestion patrimoniale, annoncent leur volonté de rapprocher leurs structures au sein de la holding Winnipeg Participations, sous réserve de renonciation d'une offre d'achat par les collaborateurs de Fidroit.

Deux mois après la transmission des fondateurs d'HARVEST à la nouvelle CEO, Virginie Fauvel, ce rapprochement sera un élément majeur pour la création d'un groupe dédié aux professionnels du patrimoine. Il s'agira pour HARVEST et FIDROIT de "réunir le meilleur de leur deux mondes" à savoir le digital et l'humain, les outils et les services, l'investissement et l'organisation patrimoniale, le conseil et les transactions afin d'accompagner tous les acteurs du patrimoine sur l'ensemble de la chaîne du conseil patrimonial.

Ces complémentarités permettront de mettre en place de nombreuses synergies et une stratégie industrielle à la hauteur des enjeux de transformation du secteur...