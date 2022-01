project44 : du solide

(Boursier.com) — project44 , la plateforme leader de visibilité de la 'supply chain', a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement d'un montant total de 420 millions de dollars. Un syndicat dirigé par Thoma Bravo, TPG et Goldman Sachs Asset Management avec la participation d'Emergence Capital, Insight Partners, Chicago Ventures, Generation Investment Management, Sapphire ainsi que Sozo Ventures, ayant acquis des participations résultant en une évaluation pre-money de 2,2 Milliards de dollars, et Sixth Street s'est engagé à mettre à disposition des fonds supplémentaires, pour soutenir le programme d'acquisition stratégique de la société et les activités de développement de produits.