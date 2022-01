Professio Energia acquiert deux parcs éoliens en Croatie auprès de Mirova et RP Global

(Boursier.com) — Professio Energia, Mirova et RP Global annoncent aujourd'hui la clôture de l'acquisition par Professio Energia de 100 % des parcs éoliens terrestres Danilo (44 MW) et Rudine (34 MW), situés en Croatie et précédemment détenus par Mirova et RP Global.

Professio Energia est la première société croate d'énergie renouvelable cotée en bourse (Zagreb Stock Exchange), détenue par certains des plus grands investisseurs institutionnels croates : les fonds de pension Erste et PBZ CO et Croatia osiguranje Plc. En incluant Danilo et Rudine, les actifs détenus par Professio Energia produisent plus de 300 GWh d'électricité verte chaque année. Professio Energia développe également un portefeuille de 200 MW supplémentaires d'installations combinées d'énergie éolienne, solaire et de stockage et est déterminé à garantir des rendements durables à ses investisseurs grâce à un portefeuille diversifié d'infrastructures d'énergies renouvelables qui contribuent à un avenir décarboné.

Mirova, l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, avait acquis 95% des parcs éoliens Danilo et Rudine en 2017 par le biais de son fonds dédié aux énergies renouvelables Mirova-Eurofideme, lancé en 2014. Cette acquisition a été réalisée auprès du développeur et investisseur autrichien RP Global, qui est resté actionnaire minoritaire à 5% et responsable de l'exploitation des deux projets éoliens.