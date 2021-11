Prix Maurice Allais de Science Économique : Stefanie Stantcheva lauréate 2021

(Boursier.com) — Pour la 5ème édition du Prix, le Jury distingue la contribution scientifique de Stefanie Stantcheva à la recherche économique dans son article Optimal Taxation and Human Capital Policies over the Life Cycle, paru en 2017 dans le Journal of Political Economy.

Après Hélène Rey en 2017, Stefanie Stantcheva est la deuxième femme à recevoir seule le Prix Maurice Allais de Science Économique.

Le Jury du Prix 2021 a d'abord tenu à récompenser le positionnement scientifique de Stefanie Stantcheva à l'égard de deux des sujets de prédilection de Maurice Allais : la justice sociale et la fiscalité. La lauréate

éclaire notamment sous un jour nouveau la notion de capital humain, centrale dans l'oeuvre du Prix Nobel d'Economie 1988, qui s'est intéressé toute sa vie à la formation et à l'enseignement.

Le Jury a également souhaité distinguer l'approche méthodologique de Stefanie Stantcheva. En effet, comme l'avait fait Maurice Allais dès 1952, Stefanie Stantcheva met en évidence une contradiction formelle entre le comportement réel des individus dans leurs choix de formation, initiale en particulier, et les présupposés couramment admis. La deuxième vertu de sa méthode est de remettre le citoyen au coeur de sa réflexion et de son modèle. À partir d'un modèle à acteurs multiples mettant en scène les seniors et ceux qui s'apprêtent à entrer dans la vie professionnelle, elle met en lumière les interactions à double sens entre fiscalité sur le revenu et niveau d'aptitudes et de formation dans ce domaine. Les perceptions des politiques publiques par les citoyens s'en trouvent modifiées, comme quelques idées fréquemment reçues. La recherche de Stefanie Stantcheva conclut ainsi sur des stratégies de fiscalité optimale en fonction de variables auxquelles on ne pensait pas jusqu'ici. Elle donne aux acteurs publics des outils de compréhension radicalement nouveaux, qui permettent d'adapter le plus finement possible les politiques économiques et fiscales.

Enfin, Stefanie Stantcheva s'inscrit dans la démarche scientifique de Maurice Allais privilégiant les faits observés sur les analyses purement déductives. Elle partage par ailleurs avec Maurice Allais cette passion de la recherche, de l'esprit critique et de la lutte contre les idées préconçues.