Prismic annonce une levée de fonds de 16 ME

(Boursier.com) — Prismic , éditeur spécialisé dans la gestion de contenu et de construction de sites web en SaaS, annonce une levée de fonds de 16 millions d'euros réalisée auprès d'Eurazeo Growth et Aglaé Ventures. Prismic permet aux entreprises de toute taille de booster leur présence digitale sur le web.

Un plan de recrutement est également prévu pour 2021... L'entreprise fondée par Sadek Drobi, compte 40 employés de 20 nationalités différentes et plus de 140.000 utilisateurs à travers le monde et compte doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. Ce plan de recrutement est prévu, en priorité, pour renforcer les équipes commerciales et de développement.