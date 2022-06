Primonial REIM signe une double acquisition dans l'immobilier de santé en Europe

(Boursier.com) — Primonial REIM France annonce aujourd'hui avoir finalisé deux acquisitions menées à l'échelle européenne pour le compte de sa SCPI Primovie.

Créée en 2012, la SCPI Primovie, labellisée ISR et leader de son segment du marché avec une capitalisation de plus de 4,4 milliards d'euros, investit dans un patrimoine immobilier européen composé principalement d'actifs de santé diversifiés (résidences seniors, maisons de retraite, cliniques, laboratoires, maisons médicalisées etc.).

Stéphanie Lacroix, Directrice Générale de Primonial REIM France, a déclaré : "Je me réjouis de ces deux acquisitions réalisées pour le compte de notre SCPI Primovie. Les trois établissements, situés en France et en Espagne, opérés par des locataires-exploitants solides dans le cadre de baux de long-terme, illustre parfaitement la stratégie du fonds. La SCPI Primovie, forte de 10 ans d'historique, a obtenu le label ISR en début d'année 2022 et investit partout en zone euro depuis sa création. Aujourd'hui, nous restons convaincus que les nouveaux besoins générés par les bouleversements démographiques constituent un enjeu majeur pour nos sociétés et que les investisseurs privés ont un rôle important à jouer dans le financement et le développement de nouveaux lieux de vie pour les personnes âgées. Notre stratégie consiste à bâtir des partenariats avec les opérateurs-exploitants pour les accompagner dans leurs besoins immobiliers, tout en offrant à nos porteurs de parts des revenus récurrents potentiels dans la durée."