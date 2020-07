Primonial REIM : nouvelle opération

(Boursier.com) — Primonial REIM annonce avoir finalisé, pour le compte de sa SCPI PRIMOVIE, l'acquisition en 'sale and leaseback' de 8 établissements pour seniors en Allemagne, cédés par le groupe DANA-SAREC pour un montant total de près de 145 millions d'euros DI.

Situés en Basse-Saxe et en Schleswig-Holstein en Allemagne - premier pays européen au point de vue démographique et accusant un déficit de lits estimé à 300.000 lits - les actifs bénéficient de localisations diversifiées qualitatives, dont 3 situés à Hanovre et sa proche banlieue, 3e plus grande ville du Nord de l'Allemagne.

Une grande partie des actifs ont été réalisés par le groupe DANA-SAREC. Développant une surface totale de plus de 52.000 m(2), le portefeuille est composé de 6 maisons de retraite médicalisées, 1 résidence seniors et 1 établissement mixte, proposant au total près de 900 lits et 163 unités. Il offre ainsi une bonne complémentarité de l'offre de services.

Les établissements sont intégralement loués pour une durée de 20 ans ferme à l'opérateur régional DANA-SAREC. Fondé il y a 25 ans, cet opérateur exploitant privé allemand expert dans le domaine des maisons de retraite et des résidences assistées bénéficie d'une très forte réputation dans les deux régions dans lesquelles il exploite 19 établissements pour 1.600 places de maison de retraite et appartements de résidences seniors.

Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM déclare : "Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Primonial REIM , en tant qu'acteur majeur de la santé en Europe , de poursuivre activement ses investissements dans cette classe d'actif , basés notamment sur u ne relation solide de partenariat avec s es locataire s exploitant s sur le long terme."