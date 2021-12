Primonial REIM France signe la charte du Cercle des femmes de l'immobilier en faveur de la parité

(Boursier.com) — A l'occasion du SIMI 2021, Primonial REIM France a signé le 9 décembre dernier, la charte du Cercle des femmes de l'immobilier, en faveur de la parité et de l'égalité professionnelle femmes-hommes dans les entreprises et les organisations du secteur immobilier.

"Je suis très heureux de signer aux côtés de Laetitia Trèves, Directrice des investissements, la Charte des femmes de l'immobilier en faveur de la parité, initiée par le Cercle des Femmes, dont les principes fondamentaux sont en parfaite adéquation avec les engagements de Primonial REIM, déclare Grégory Frapet, Président de Primonial REIM France. Je suis convaincu que la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont sources de performance et d'innovation pour les entreprises de notre secteur. En signant cette charte, nous réitérons notre engagement - nous comptons déjà 40% de femmes et 60% d'hommes au sein de Primonial REIM France, dont 40% de femmes au sein du Comité de Direction - et entendons poursuivre notre démarche pour faire progresser encore plus la présence des femmes à tous les niveaux de l'entreprise et promouvoir les valeurs de diversité et d'égalité qui nous sont chères."