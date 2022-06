Primonial REIM France confie à HqO l'animation de l'expérience numérique sur un portefeuille d'immeubles de bureau

(Boursier.com) — Primonial REIM France annonce avoir choisi HqO, spécialiste de l'expérience des utilisateurs de bureaux pour animer un portefeuille d'immeubles, dans un premier temps, Le Lumière - le plus grand immeuble de bureaux privé de Paris - et Vitalys - l'immeuble phare de la Porte des Lilas.

Pour Primonial REIM France, ce choix répond à un double objectif portant à la fois sur l'offre servicielle et digitale qui sera déployée au sein de ses immeubles, et la capacité à mesurer la satisfaction de ses locataires. HqO, dont la solution vise à optimiser l'expérience des utilisateurs et à faciliter leur accès aux services des immeubles, apparaît comme un choix logique.

Pour HqO, il s'agit d'une opération emblématique, qui s'inscrit dans une perspective de déploiement sur le portefeuille d'une quarantaine d'immeubles de bureaux gérés par Primonial REIM France.

Concrètement, la solution développée par HqO en marque blanche, permet de conserver une identité propre à chaque immeuble et de centraliser les différentes offres de services en une application unique pour les utilisateurs. Parmi les fonctionnalités qui peuvent être déployées selon les immeubles, on retrouve : contrôle d'accès pour les utilisateurs, gestion et réservation des salles de réunion, gestion des visites, offre de fitness, conciergerie digitale, commande de restauration, entre autres.