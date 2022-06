Primonial REIM France annonce avoir finalisé l'acquisition de l'immeuble de bureau Gambetta Village/Nexxt

(Boursier.com) — Primonial REIM France annonce avoir finalisé, auprès d'Icade, l'acquisition de l'immeuble de bureau Gambetta Village/Nexxt, situé dans le 20e arrondissement de Paris au 94 avenue Gambetta. Cette opération a été réalisée pour le compte de deux fonds gérés par Primonial REIM France : la SCPI Primopierre (89%), dotée du label ISR, et l'OPCI Preim ISR (11%).

L'actif totalise près de 20.000 m(2), dont 16.000 m(2) de bureaux entièrement loués au Groupe Publicis et 4.000 m(2) de commerces en pied d'immeuble. Intégralement restructuré en 2019, l'actif bénéficie des meilleures certifications environnementales internationales (HQE Excellent - BREEAM Very Good - BBC Effinergie).

Grégory Frapet, Président du directoire de Primonial REIM France, déclare : "Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'investir dans des immeubles de bureaux durables qui présentent à la fois une dimension environnementale forte, des espaces de travail modulables et une offre de services au bénéfice du confort et du bien-être de ses utilisateurs. L'immeuble Gambetta Village concentre les activités digitales du Groupe Publicis que je me réjouis de compter désormais parmi nos locataires."

Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM France a été conseillé par LPA-CGR pour la partie juridique, Lexfair pour le volet notarial et Theop pour la partie technique.