Primonial REIM France : actif à Paris

(Boursier.com) — Primonial REIM France annonce avoir finalisé auprès d'AXA IM Alts agissant pour le compte de l'un de ses clients, l'acquisition de l'immeuble de bureau Bloom, situé dans le 12e arrondissement de Paris au 61-69 rue de Bercy. Cette opération a été réalisée pour le compte de fonds gérés par Primonial REIM France.

Profitant d'une localisation exceptionnelle au pied du Parc de Bercy et d'une excellente accessibilité, l'actif totalise près de 15 000 m(2) de bureaux et deux commerces en pied d'immeuble. Intégralement restructuré et livré en 2021, Bloom bénéficie de nombreuses certifications environnementales internationales : HQE Excellent (septembre 2021), BREEAM Excellent (novembre 2021) et WiredScore Gold (février 2020).

L'immeuble dispose de plateaux de bureaux particulièrement efficients, offrant une grande flexibilité d'aménagement à ses locataires ainsi que des espaces de travail en premier jour sur l'intégralité de ses surfaces. L'actif immobilier bénéficie également d'une architecture moderne et contemporaine, d'une toiture végétalisée, d'un rooftop, de serres climatiques à chaque étage et de terrasses avec des vues imprenables...