Primonial REIM France a signé plus de 115.000m(2) de surfaces de bureaux en 2023

(Boursier.com) — Au cours de l'année 2023 et dans un contexte de marché complexe pour l'immobilier tertiaire, les équipes de Primonial REIM France ont signé plus de 115.000 m(2) de surfaces de bureaux. Parmi ces 115.000 m(2) est compris des signatures de nouveaux baux avec des locataires de premier plan et des renouvellements de baux avec des locataires historiques, d'une période ferme moyenne de 9 ans.

Sur les 42 milliards d'encours gérés par Primonial REIM, les bureaux représentent 35% de l'allocation d'actifs globale. Ils sont localisés en France, principalement à Paris et en 1ère couronne.