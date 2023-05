Primonial REIM France a acquis deux cliniques MCO en 'sale & leaseback' auprès de Vivalto

(Boursier.com) — Primonial REIM France annonce avoir récemment acquis deux cliniques MCO en 'sale & leaseback' auprès de Vivalto, 3e opérateur de cliniques en France, pour le compte de sa SCPI Primovie. Cette transaction finalise l'acquisition des 5 actifs du portefeuille Bahia. Les 3 premiers établissements ont été précédemment acquis en décembre 2022 et février 2023.

Les 5 établissements du portefeuille développent au total un peu plus de 73.125 m(2) de surface et représentent une capacité d'accueil de plus de 873 lits et places.

Le Groupe Vivalto Santé exploitera ces actifs dans le cadre de baux fermes longue durée de 12 ans.

Les différents établissements sont répartis dans les départements du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime, de la Manche, du Rhône et en Charente.