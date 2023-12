Primonial REIM fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Quinta Capital SGR

(Boursier.com) — Primonial REIM, acteur majeur de la gestion d'actifs immobiliers en Europe, et Quinta Capital Partners S.r.l. ont finalisé une opération structurée qui prévoit l'entrée de Primonial REIM au capital de Quinta Capital SGR S.p.A., société de gestion d'actifs basée à Milan, active dans la valorisation et la gestion de fonds d'investissement alternatifs réglementés dans les secteurs de l'immobilier, du crédit et du private equity et dans la fourniture d'un large éventail de services de gestion d'actifs.

La transaction prévoit la fusion par incorporation au sein de la SGR de Primonial REIM Italy S.p.A., l'actuelle société de gestion d'actifs opérant en Italie de Primonial REIM. La transaction, approuvée par la Banque d'Italie en août 2023, reflète pleinement les stratégies des parties concernées :

-pour Primonial REIM, la poursuite du développement de sa plateforme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie visant notamment à atteindre une gestion opérationnelle plus efficace,

-pour Quinta Capital, le début d'une trajectoire d'expansion et l'institutionnalisation de la société fondée en 2016 par Luca Turco.

À la suite de la transaction, Quinta Capital SGR S.p.A sera renommée "Primonial REIM Italy SGR S.p.A.".

La structure de gouvernance de Primonial REIM Italy SGR est composée de Luca Turco qui conserve son poste de CEO et de Laurent Fléchet, PDG de Primonial REIM, qui continue à siéger au conseil d'administration de Primonial REIM Italy SGR.

Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM Italy SGR a repris la gestion de trois fonds immobiliers et d'une SICAF déjà en activité en Italie et précédemment gérés par Primonial REIM à travers le passeport de licence.

Désormais, Primonial REIM Italy SGR représente un actif total sous gestion de plus d'un milliard d'euros, huit fonds immobiliers réservés, une équipe de 20 employés basée à Milan avec une forte expertise dans les différents domaines de l'immobilier.

La nouvelle SGR, tout en conservant ses compétences sur les différentes classes d'actifs immobiliers (hôtellerie/tourisme, bureaux, résidentiel) et avec une politique d'investissement qui va du core au value add, deviendra en même temps le principal acteur italien de la gestion d'actifs dans le secteur de la santé, un segment en croissance parmi les investissements alternatifs.