Primonial REIM choisit Comet Meetings

Primonial REIM choisit Comet Meetings









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Primonial REIM, acteur majeur de l'épargne immobilière, a choisi Comet Meetings, le spécialiste du "Future of Work", avec sa nouvelle solution "Hospitality", pour repenser 5.000 m2 du plus grand immeuble de bureaux privé de Paris et offrir à ses 7.500 usagers une toute nouvelle organisation de travail.

Dans le cadre du projet de modernisation de l'immeuble "Lumière", Primonial REIM a confié à Comet Meetings le soin de repenser entièrement les lieux et usages de 5.000 m(2) du bâtiment. Ce dernier est situé au coeur du 12e arrondissement de Paris. Plus grand immeuble privé de bureaux de la capitale, "Lumière" compte 100.000 m2 de bureaux et accueille 7.500 collaborateurs issus de grandes entreprises et administrations.

À l'heure où de plus en plus d'entreprises réfléchissent à une nouvelle organisation de travail, Comet a imaginé pour "Lumière" de nouveaux services à la hauteur de prestations hôtelières et l'organisation d'événements festifs permettant de fédérer les équipes (programme événementiel dédié aux collaborateurs, service de conciergerie, barista, accueil "nouvelle génération",...). Les espaces seront également entièrement réorganisés, avec notamment la création de salles de réunion mutualisées, réservées aux différents locataires et la mise à disposition d'un plateau de bureaux en flex office de 2.600 m(2). Comet a également conçu l'application digitale "Cosmos" dédiée aux utilisateurs de l'immeuble pour faciliter l'accès à ces nouvelles prestations.

Comet Meetings dévoilera pour la première fois, en avril 2021, sa nouvelle offre "Hospitality" au sein de "Lumière". Cette solution imaginée par Comet, unique sur le marché, propose aux propriétaires d'immobilier tertiaire de les accompagner dans la création d'expériences inédites pour les utilisateurs. Un enjeu, plus que jamais d'actualité dans le contexte actuel favorisant le télétravail, de transformer ces lieux de travail en un vrai levier d'attraction et de rétention des talents.