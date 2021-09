Primonial crée sa plateforme paneuropéenne en regroupant ses activités immobilières sous une marque unique

(Boursier.com) — Le groupe Primonial annonce aujourd'hui la création de sa plateforme immobilière paneuropéenne Primonial REIM avec pour ambition de devenir un leader européen de la gestion d'actifs immobiliers.

La création de cette plateforme paneuropéenne permettra d'accroitre la visibilité des activités immobilières et de se développer à l'international en fédérant les compétences et, en créant plus de transversalité et de synergies business entre les différentes entités immobilières du Groupe.

Les activités immobilières ont initialement été développées en France via la société de gestion Primonial REIM créée en 2011, puis en Europe avec le rachat de la société de gestion AviaRent en Allemagne en 2017, la création de la société de gestion Primonial Luxembourg en 2018 et plus récemment en 2020, la création de Primonial Italie.

Primonial REIM devient le nom de la plateforme immobilière européenne, commune aux 4 sociétés de gestion du Groupe :

-Primonial REIM France,

-Primonial REIM Germany,

-Primonial REIM Luxembourg,

-Primonial REIM Italy.

Le Comité de Direction de Primonial REIM est composé de :

-Laurent Fléchet, Président de Primonial REIM

-Juergen Fenk,?Directeur Général de Primonial REIM

-Stéphanie Lacroix, Directrice Générale Déléguée de Primonial REIM

Opérant sur toute la chaîne de valeur immobilière -investissement, fund management, asset management, property management-, la plateforme immobilière paneuropéenne Primonial REIM représente d'ores et déjà 30 MdsE d'encours sous gestion, plus de 400 collaborateurs, 61 fonds gérés, plus de 80.000 clients investisseurs, un patrimoine localisé dans 9 pays européens et une présence sur les 4 marchés clés européens à travers des bureaux en France, en Allemagne, au Luxembourg, et en Italie.

En s'appuyant sur les expertises locales des différentes sociétés de gestion et leur connaissance des marchés de référence, Primonial REIM bénéficiera d'une force de frappe plus importante sur l'ensemble des classes d'actifs immobilières, au service de nouvelles opportunités de croissance et d'investissements en Europe pour l'ensemble de ses clients investisseurs institutionnels et particuliers.

Laurent Fléchet, Président de Primonial REIM déclare : "Avec la création de notre plateforme immobilière paneuropéenne et d'une marque unique, nous franchissons un nouveau cap pour accélérer notre développement au service de nos clients. Les investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, ont ainsi accès à de nouvelles opportunités immobilières en Europe, que l'intégration sous la même bannière Primonial REIM amplifie, en s'appuyant sur la palette d'expertises des équipes locales. Celles-ci partagent les mêmes valeurs, la même exigence de qualité dans les acquisitions immobilières et dans la gestion des actifs."