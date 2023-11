PriceHubble acquiert Urbanease et poursuit son ambitieux plan de croissance en France et en Europe

(Boursier.com) — PriceHubble , leader des solutions digitales d'estimation, de conseil et d'analyse immobilière, annonce l'acquisition de l'entreprise française Urbanease, solution de référence de prospection immobilière et de données d'urbanisme. Ce rapprochement stratégique vient élargir l'offre de PriceHubble et renforce sa croissance sur le marché français.

Fondée en 2019, Urbanease est une entreprise SaaS B2B française fournissant aux professionnels de l'immobilier des solutions uniques d'analyse de données et de prospection immobilière.

Comptant déjà plus de 12 000 utilisateurs, Urbanease a démontré sa capacité à développer une technologie de qualité et flexible, répondant aux exigences croissantes du secteur.

Ce rapprochement avec Urbanease vient accentuer encore la forte croissance de PriceHubble en France ces dernières années. Il constitue également une réponse à l'intérêt grandissant de ses clients pour l'intégration de plus de données hyperlocales et de solutions pointues d'analyse foncière.