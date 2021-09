Priams annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de 40 ME

(Boursier.com) — PRIAMS , promoteur et aménageur immobilier indépendant, annonce le succès de son émission obligataire d'un montant de 40 ME, d'une durée de 5 ans, avec un taux d'intérêt fixe annuel de 4,90%. L'arrangement et le placement de cette émission ont été réalisés par Octo Finances, avec la participation de la Banque Palatine.

Leader régional en Savoie, Haute Savoie et dans le Franco-Genevois, le groupe familial indépendant a entrepris cette levée obligataire afin d'accélérer son développement en Région AURA et de porter son modèle en Ile-de-France et en PACA, convaincu de sa pertinence pour répondre aux enjeux actuels autour du logement : construire en concertation des programmes de haute qualité, parfaitement intégrés à leur environnement social et urbain.