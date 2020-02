PRI : le nombre d'investisseurs institutionnels signataires des Principes pour l'Investissement Responsable a progressé de 20%

Le nombre d'investisseurs institutionnels adhérents aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) a progressé de 20% en l'espace d'un an pour atteindre le seuil symbolique des 500 signataires. Début janvier 2020, Protección SA, un fonds de pension d'entreprise basé en Colombie, est en effet devenu le 500ème investisseurs institutionnels à rejoindre l'organisation soutenue par les Nations Unies.

"Ce cap des 500 institutionnels signataires constitue une étape extrêmement importante, commente Lorenzo Saa, directeur des relations avec les signataires des PRI. Les investisseurs institutionnels sont au sommet de la chaîne d'investissement. Leur engagement auprès des PRI témoigne d'une réelle volonté d'intégrer davantage l'investissement responsable dans leurs réflexions et d'orienter les 90.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion de nos signataires vers des investissements plus durables."

Diversification géographique

La croissance du nombre des investisseurs institutionnels signataires des PRI s'est accompagnée d'une plus grande diversité géographique. Les PRI ont en effet connu une croissance importante en Amérique Latine, en Europe du Sud et en Asie. En 2019, certains des plus grands investisseurs institutionnels asiatiques ont rejoint l'organisation, à l'image de la Hong Kong Monetary Authority (Hong Kong), Ping An Insurance Group (Chine), Employees Provident Fund (Malaisie).

En termes d'actifs sous gestion, les plus grands investisseurs institutionnels signataires des PRI sont basés au Japon, en France, en Allemagne et en Autriche. En revanche, la Scandinavie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni/Irlande comptent le plus grand nombre d'investisseurs institutionnels signataires des PRI.

Une base plus large de signataires

La base de signataires des PRI s'est également diversifiée en termes de typologies d'investisseurs institutionnels. Si les fonds de pension publics représentent toujours le groupe le plus important d'investisseurs institutionnels au sein des PRI - l'AGIRC-ARRCO, le régime français de retraite complémentaire salariés du privé, a rejoint les PRI en 2019 -, d'autres types d'investisseurs institutionnels ont récemment démontré leur engagement en faveur de l'investissement responsable en signant les Principes pour l'Investissement Responsable.

Ainsi, plus de 30 assureurs sont devenus signataires des PRI en 2019. En Europe, de grandes compagnies d'assurances comme Talanx (Allemagne), Poste Vita (Italie), Ageas (Belgique) et le réassureur Scor (France) ont ainsi rejoint l'organisation. En Asie, les assureurs japonais Meiji Yasuda Life Insurance Company et Sumitomo Life Insurance Company et le groupe chinois Ping An Insurance (China) ont également signé les PRI. Enfin, l'américain Re-Insurance Group of America a lui aussi rejoint les PRI l'an dernier.

Grande première

En parallèle, les fonds de dotations et les fondations ont continué de gagner en importance parmi les signataires des PRI. En 2019, la London School of Economics and Political Science et l'Université de Tokyo ont ainsi adhéré à l'organisation. Ces investisseurs institutionnels rejoignent ainsi des signataires historiques comme la Harvard University Endowment, la University of Toronto Endowment ou encore la University of Manchester.

Enfin, l'an dernier, les PRI ont enregistré l'adhésion de leurs premières banques centrales, à l'image de la Banque centrale des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank NV) et de la Banque de Finlande.