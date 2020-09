PRI 2020 : Ampère Gestion reconnue pour son approche d'investissement responsable

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AMPÈRE Gestion a obtenu la note la plus élevée (A+) à l'occasion des évaluations annuelles de son respect des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) par le Programme Environnement des Nations Unies. Elle se classe ainsi parmi les 10 % des acteurs les plus responsables dans la sélection et la gestion de ses investissements.

Au terme de cette évaluation, les notations suivantes ont été attribuées à AMPÈRE Gestion :

- A+ en stratégie et gouvernance, pour une médiane à A (sur 2 127 gestionnaires d'actifs notés dans la même catégorie), après avoir été évaluée sur 12 critères (prévention des conflits d'intérêts, formation des équipes à l'investissement responsable, transparence, etc.) ;

- A+ en conduite, gestion et évaluation des investissements responsables, pour une médiane est B (sur 315 gestionnaires d'actifs notés dans sa catégorie), après avoir été évaluée sur 18 critères (intégration des critères ESG et d'impacts dans la sélection et la gestion des actifs immobiliers).

AMPÈRE Gestion adhère aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2017. Ces principes font partie intégrante du Programme Environnement des Nations Unies (UNEP) : AMPÈRE Gestion a ainsi été reconnue par la plus importante initiative internationale de promotion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces critères sont au coeur de la stratégie de gestion d'actifs immobiliers d'AMPÈRE Gestion depuis sa création sur l'ensemble de ses fonds (FLI, Hémisphère) et mandats.

"Notre stratégie de gestion d'actifs intègre depuis l'origine la volonté d'avoir un impact social positif : nous finançons des infrastructures immobilières durables et des logements accessibles à tous, en lien avec la raison d'être de CDC Habitat, indique Vincent Mahé, Président d'AMPÈRE Gestion et Secrétaire général de CDC Habitat. Ces résultats nous confortent dans notre conviction qu'il est possible de concilier réponse à un besoin d'intérêt général et gestion dynamique et responsable. C'est un grand encouragement au moment où AMPÈRE Gestion s'apprête à élargir encore son offre pour faire suite aux conséquences de la crise sanitaire".