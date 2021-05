Prévoir-Vie renforce son pôle marketing de l'offre assurance de personnes

(Boursier.com) — Avec l'ambition de continuer sa transformation et d'affirmer sa présence sur le marché de l'assurance de personnes, PRÉVOIR-Vie renforce son activité marketing avec le recrutement d'une nouvelle responsable marketing, Laurence Raigneau.

"Je suis ravie d'accueillir Laurence au sein de l'équipe. Nous avons pour ambition de créer une proposition de valeur complète destinée à notre clientèle de particuliers et TNS, à travers l'enrichissement de notre gamme d'offres et de services mais également en améliorant les parcours clients" confie Doria Cherkaski, Directrice Marketing et Communication.

Laurence Raigneau confirme : "Je suis enchantée de rejoindre le Groupe PRÉVOIR et de participer activement aux nouveaux challenges de l'équipe Marketing, en gardant le client au coeur de nos ambitions".

Diplômée de Neoma Business School, Laurence Raigneau a une forte expérience marketing et entrepreneuriale. Elle a notamment acquis la connaissance du marché de l'assurance de personnes chez Aviva où elle a exercé plusieurs fonctions. Très orientée client, ses différentes missions ont permis d'améliorer les offres santé, obsèques et prévoyance.

Sa connaissance du marché, sa capacité à analyser les gammes de produits en fonction des cibles et canaux de distribution et sa capacité à piloter des projets transverses sont autant d'atouts pour notre compagnie.