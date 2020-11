Premiers certificats pour les fonds d'investissement immobiliers de Novaxia Investissement, Norma Capital et BNP Paribas REIM

Premiers certificats pour les fonds d'investissement immobiliers de Novaxia Investissement, Norma Capital et BNP Paribas REIM









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AFNOR Certification délivre les premiers certificats français du label ISR tel que revisité cet été par la DG Trésor et entré en vigueur le 23 octobre. Trois certificats sont remis ce jour à trois sociétés de gestion de portefeuille : Novaxia Investissement, Norma Capital et BNP Paribas REIM.

Accrédité par le Cofrac pour délivrer le label ISR, AFNOR Certification s'est mobilisé pour répondre aux attentes de sociétés leaders pour obtenir le nouveau label sur la gestion ISR immobilière.

Sont concernés :

-la SCPI NEO de Novaxia Investissement ;

-l'OPCI de BNP Paribas Diversipierre de BNP Paribas REIM ;

-la SCPI Fair Invest de Norma Capital.

Lancé fin 2015 par les pouvoirs publics, le label ISR permet aux investisseurs d'identifier facilement les produits d'épargne et d'investissement qui cherchent à concilier performance financière et extra-financière en prenant en compte des critères ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs processus d'investissement et de gestion.

La nouvelle version du label ISR, entrée en vigueur le 23 octobre, s'inscrit dans un marché de l'ISR en pleine croissance, de plus en plus encadré par la réglementation européenne. Pour répondre à la demande des gérants d'actifs en immobilier, ce référentiel revisité clarifie les contours d'une gestion ISR en immobilier et s'adapte à ses spécificités. L'enjeu principal étant l'amélioration du parc existant pour atteindre les objectifs climatiques et écologiques.

Sont éligibles au label ISR les fonds investissant dans les immeubles les plus modernes et performants, mais également ceux améliorant la performance ESG des bâtiments en portefeuille. Huit indicateurs de reporting doivent ainsi être publiés par les candidats au label.

Mobilisé depuis le lancement du label ISR, AFNOR Certification amplifie son action en faveur de la finance verte et responsable, pour accompagner les organisations vers un développement durable de leurs activités.

"La crise sanitaire a renforcé l'attention des consommateurs, des salariés et des investisseurs à l'égard du rôle sociétal des entreprises. En tant qu'organisme tierce-partie, nous sommes mobilisés pour soutenir les politiques publiques et contrer toutes les allégations fallacieuses qui - a minima - entretiennent une défiance à l'égard de la capacité des entreprises à contribuer à un monde plus durable".