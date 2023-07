Première levée de fonds réussie pour Pledger, spécialiste du crédit patrimonial pour tous

(Boursier.com) — Pledger bouscule l'univers du crédit avec sa plateforme inédite de crédit patrimonial, produit jusque-là réservé aux français les plus fortunés. La fintech vise à devenir le leader européen du crédit garanti par de l'épargne. Au service de cette ambition, la société annonce le succès de sa première levée de fonds de 1 ME réalisée notamment auprès de Mandalore Partners.

La solution technologique développée par Pledger rend le crédit patrimonial accessible à quiconque possédant au moins 20.000 euros d'actifs financiers. En plaçant leur épargne en garantie d'un crédit à travers des parcours entièrement dématérialisés, les clients bénéficient d'un crédit au taux compétitif (20% moins élevé en moyenne) et des conditions d'octroi assouplies (dans le contexte actuel, 45% des demandes de prêt sont refusées).