Premier closing à 90 ME pour le fonds ISAI VENTURE III

(Boursier.com) — ISAI annonce le premier closing de son troisième fonds, dédié au post-amorçage, à hauteur de 90 ME. Réalisé en plein confinement, ce closing intermédiaire d'ISAI VENTURE III confirme l'intérêt des investisseurs pour le modèle de fonds d'entrepreneurs ainsi que pour la stratégie d'investissement d'ISAI.

ISAI a pu compter sur ses souscripteurs historiques, principalement la communauté d'entrepreneurs de la Tech, et également sur des institutionnels comme BPIFrance, Arkea, Quadrille ou Idinvest.

Ce nouveau fonds est spécialisé, comme les précédents, dans les startups du digital (SaaS, marketplace, IA...). L'équipe restera, comme à son habitude, très vigilante sur l'efficacité capitalistique des "business models". C'est l'un des facteurs clefs qui devrait permettre au portefeuille ISAI de bien se tenir pendant la crise actuelle. C'est aussi un facteur essentiel d'alignement entre entrepreneurs et investisseurs.

ISAI VENTURE III, dont la taille maximale a été fixée à 120 ME, investira en leader dans une vingtaine de projets, avec des tickets d'entrée allant de 1 à 3 ME, et aura la capacité de suivre lors des tours de financement ultérieurs. Une poche indépendante sera consacrée à l'amorçage, avec des tickets de 150 KE déployés à la manière d'un "super angel".

Ce fonds est le 6ème véhicule levé par ISAI qui gère aujourd'hui un montant total d'environ 500 ME.