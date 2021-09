Predictis poursuit son développement

(Boursier.com) — 1er courtier assurance-vie épargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite, la prévoyance, et leader sur le marché de l'assurance retraite Madelin, Predictis (Groupe Premium) dirigé par Emmanuel Bouriez, et présidé par Olivier Farouz, annonce l'ouverture de 4 nouveaux centres d'affaires. Ces nouvelles implantations en régions et en Ile de France permettront au courtier de poursuivre son développement et d'être représenté sur l'ensemble du territoire.

Predictis s'implante ainsi dans 4 nouvelles villes en France : à Aix en Provence, Marseille, Strasbourg et Massy (91).

Ces nouvelles implantations offrent à Predictis à la fois la possibilité de répondre à une forte demande et aussi de prendre part au développement économique local dans les régions PACA - Grand Est et Ile-de-France.

Déjà présent en Ile de France, Toulouse, Nice, Lyon et Bordeaux, Predictis poursuit ainsi son implantation sur le territoire national en apportant ainsi un service de conseil dédié et personnalisé en matière d'épargne, de retraite, prévoyance, santé ou immobilier.

Ce service sera déployé grâce à ses conseillers en particulier auprès d'une population constituée de Travailleurs non salariés (T.N.S.), comme des chefs d'entreprises ou professions libérales, qui nécessitent une couverture adaptée à leurs besoins professionnels et personnels.

Par ailleurs, les conseillers s'appuieront sur la puissance de frappe du réseau de Predictis, sur son expertise ainsi que celles de ses partenaires de référence que sont Swiss Life, Aviva et Groupama Gan Vie, pour apporter un service et des conseils avisés en gestion de patrimoine - retraite et prévoyance.