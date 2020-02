Predica : le taux moyen de rémunération des supports en euros est de 1,44%

(Boursier.com) — Le taux moyen de rémunération des supports en euros de Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances est de 1,44% à fin 2019.

Le rendement des supports en euros a été ajusté à la baisse pour tenir compte du contexte de taux bas persistant...

"Crédit Agricole Assurances, offre aux Caisses régionales de Crédit Agricole et à LCL toutes les solutions créatrices de valeur pour leurs clients et qui sont proposées dans le cadre de l'approche patrimoniale globale choisie par le groupe Crédit Agricole. Celle-ci vise notamment à adapter les réponses aux projets, aux contraintes et aux horizons de temps des investissements de chacun" commente l'établissement.

Cette approche s'inscrit dans le cadre d'un conseil patrimonial global comprenant des propositions d'épargne personnalisées et adaptées aux besoins des épargnants, tout en leur laissant le libre choix de leur décision :

-pour les clients qui souhaitent améliorer le potentiel de performance de leur patrimoine et de leur assurance vie, mise à disposition d'un large choix d'UC (immobiliers, fonds ISR et solidaire, produits structurés, fonds actions ou diversifiés, service de gestion sous mandat ou de gestion conseillée).

-pour les clients qui ne souhaitent pas prendre de risques, accès à la sécurité apportée par le fonds euros avec une tarification adaptée.

Il convient par ailleurs de rappeler que, pour certains de leurs contrats, les assurés bénéficient en 2019 d'un surcroît de rendement, en fonction du niveau de diversification UC de leur contrat.

Parallèlement, Crédit Agricole Assurances a lancé dès octobre 2019, ses PER individuel et collectif qui permettent aux clients de préparer au mieux leur retraite tout au long de leur vie professionnelle.