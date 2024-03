Powerdot clôture une nouvelle levée de fonds d'un montant de 100 ME

(Boursier.com) — Powerdot , l'opérateur du deuxième plus large réseau de recharge rapide et ultra-rapide de France, annonce la clôture de sa levée de fonds d'un montant de 100 millions d'euros réalisée auprès d'Antin Infrastructure Partners et d'Arié Group, les deux investisseurs qui avaient déjà participé à sa première levée de fonds, d'un montant de 150 millions d'euros, en mai 2022. Cette opération confirme l'engagement de Powerdot à transformer la mobilité durable à travers l'Europe.

Présent au Portugal, en France, en Espagne, en Belgique et en Pologne, Powerdot s'est imposé comme un acteur phare du secteur de la recharge pour véhicules électriques (VE). L'entreprise prévoit d'investir un total de 260 millions d'euros dans ses opérations : en France (153 millions), en Pologne (42 millions), au Portugal, en Espagne et en Belgique (65 millions). Ces investissements couvriront l'installation de 15.000 points de charge d'ici la fin 2025.

"Ce deuxième tour de table témoigne du succès et du potentiel de Powerdot dans le domaine de la recharge pour véhicules électriques" déclare Luís Santiago Pinto, PDG de Powerdot. "Nous sommes en route pour une croissance qui va transformer le monde de la recharge avec plus de 5.000 points de charge déjà en service et plus de 10.000 en cours d'installation. Le soutien d'Antin Infrastructure Partners et d'Arié Group va nous permettre d'étendre notre réseau, de renforcer nos capacités technologiques et de contribuer à l'évolution continue de la mobilité durable".