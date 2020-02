Pour ses 5 ans, le fonds Lazard Patrimoine dépasse 500 ME d'encours

(Boursier.com) — Lazard Frères Gestion, société de gestion d'actifs du groupe Lazard en France, annonce que le fonds diversifié Lazard Patrimoine vient de dépasser 500 ME d'encours.

"La confiance des investisseurs montre un intérêt incontestable pour la gestion flexible dans cet environnement de taux bas et marqué par de nombreuses incertitudes" affirme Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazard Frères Gestion.

Lancé en décembre 2014, Lazard Patrimoine est un fonds flexible diversifié à l'international principalement positionné sur les marchés obligataires mais dont la gestion est dynamisée par une exposition aux actions qui peut monter jusqu'à 40% en fonction des anticipations de l'équipe de gestion. "En 2020, le maître mot de notre gestion va rester la flexibilité pour profiter au mieux des différentes sources de performance" précise Matthieu Grouès, associé-gérant directeur des gestions institutionnelles.

Nouveaux risques

Malgré la résorption récente des incertitudes relatives à la guerre commerciale et au Brexit, la persistance des facteurs d'instabilité et l'émergence de nouveaux risques justifient une approche flexible et équilibrée. Les taux d'État très bas, voire négatifs, incitent à trouver sur les marchés actions et crédit des sources de rendements positifs. Le contexte reste, à de multiples égards, porteur pour la gestion diversifiée...

"Fin 2019, la performance et la pertinence des choix d'investissement des équipes de gestion diversifiée ont été saluées par une Corbeilles Société de Gestion Mieux Vivre Votre Argent et par un prix Quantalys Inside 2020 Meilleure société Allocation Flexible" souligne l'établissement.

Le fonds Lazard Patrimoine s'est lui aussi distingué en obtenant la 1ère place du classement Meilleurs espoirs flexibles des Globes de la Gestion pour ses performances à 3 ans et la 2ème place des Grands Prix de la Finance dans la catégorie Diversifiés Equilibré International...