(Boursier.com) — Pour la 3e fois consécutive, l'ESSCA est accréditée EQUIS, un label décerné par l'EFMD à l'ensemble des programmes de l'école (Bachelor, Programme Grande École, Masters of Science, Mastère Spécialisé). L'accréditation atteste de la grande qualité académique - en formation comme en recherche - de l'institution ainsi que de sa forte proximité avec les entreprises, et de sa dimension internationale.

L'ESSCA confirme ainsi une nouvelle fois sa place dans le cercle prestigieux des 88 écoles de management triplement accréditées dans le monde : EQUIS, AACSB et AMBA. Depuis 2017, l'ESSCA fait partie du top 1% des écoles de management au niveau mondial.

Jean Charroin, Directeur général de l'ESSCA, a déclaré : "L'accréditation EQUIS est une valeur capitale pour l'ESSCA, attestant de la grande qualité académique de ses programmes. C'est une reconnaissance majeure pour tous les étudiants, notamment ceux à l'international, qui en rejoignant l'ESSCA pourront bénéficier d'une formation en management de haut niveau grâce à une recherche de pointe conduite par un corps professoral d'exception.

La re-accréditation EQUIS fait partie de la stratégie de l'ESSCA ; la qualité étant un des trois piliers de notre plan de développement Odyssée 20/24. Le renouvellement EQUIS est pour une école de management, comme la nôtre, la meilleure preuve concrète de la qualité de ses programmes. En bénéficiant à nouveau de ce label, l'ESSCA s'engage à respecter les meilleurs standards qualité déployés au plan international dans l'enseignement supérieur en management. L'accréditation EQUIS confirme également la perspective résolument internationale adoptée par l'école".