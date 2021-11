Portzamparc organise une journée de courtage solidaire au profit des soins après-cancer avec l'Institut Rafaël

(Boursier.com) — Portzamparc , filiale de BNP Paribas Banque Privée dédiée à l'accompagnement en Bourse des investisseurs et des PME-ETI organise ce 29 novembre une journée de solidarité et de soutien au profit de l'Institut Rafaël, la maison de l'après-cancer.

Dans le cadre de sa stratégie RSE, Portzamparc a souhaité soutenir l'Institut Rafaël lors d'une journée de courtage solidaire.

Fondé en 2019 par le cancérologue Alain Toledano, l'Institut Rafaël se donne pour mission d'accompagner les personnes fragilisées par la maladie en leur proposant un système de soins se préoccupant de toutes les dimensions : médecines non conventionnelles, hypnose, art-thérapie, cuisine-santé, onco-esthétique etc...

Afin de mener une action concrète, Portzamparc associera lors de cette journée très spéciale ses collaborateurs et clients et reversera à l'Institut Rafaël 20% des commissions de courtage générées par les activités de conseil dans la journée. Frédéric Biraud, Directeur Général de Portzamparc déclare : "Les équipes et les clients de Portzamparc sont heureux de se mobiliser à l'occasion de cette initiative, et nous espérons pouvoir faire de cette journée une réussite collective et solidaire. Entreprise responsable, Portzamparc porte une conviction forte : grâce à l'implication de tous les collaborateurs, nous pouvons innover et mettre nos compétences au service de grandes causes sociétales".