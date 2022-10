Port Adhoc : du soutien

(Boursier.com) — Vauban Infrastructure Partners, NextStage AM et AXA France au travers du programme d'investissement Pépites & Territoires, soutenus par Edmond de Rothschild Asset Management comme souscripteur d'obligations, annoncent la finalisation d'une opération concernant le financement et le développement du groupe Port Adhoc.

Fondée en 2004, Port Adhoc est une société française dédiée à la gestion et au développement de ports de plaisance. Ces dernières années, Port Adhoc s'est fortement développé grâce au dynamisme du secteur de la plaisance ainsi que par l'intermédiaires de plusieurs opérations de croissances externes ou de reprise de port dans le cadre d'appels d'offres publics.

En septembre 2022, Port Adhoc possède et/ou exploite 11 ports de plaisance en France et aux Pays-Bas sous différents régimes de propriété. Les ports de plaisance sont détenus en pleine propriété ou par l'intermédiaire de contrats de long terme (baux emphytéotiques ou contrats de concession).