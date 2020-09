Plus de la moitié des investisseurs institutionnels prévoient d'investir la majorité de leur exposition ESG en ETF sur les 5 prochaines années

(Boursier.com) — Plus de la moitié des investisseurs institutionnels (55%) pensent que la majorité de leurs investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) au cours des 5 prochaines années se feront via des produits passifs tels que des ETF (Exchange Traded Funds ou fonds indiciels cotés), selon une nouvelle étude d'Invesco commanditée à PollRight, filiale de Citigate Dewe Rogerson dédiée aux études de marché, et réalisée entre le 18 mai et le 6 juillet 2020 auprès de 101 investisseurs institutionnels européens, dont des fonds de pension, des sociétés de gestion et des compagnies d'assurance.

Les investisseurs institutionnels ayant dans leur portefeuille une exposition aux critères ESG ont déclaré, qu'en moyenne, un cinquième (21%) de ces actifs sont actuellement investis dans des véhicules passifs tels que les ETF. Un peu moins de la moitié (45%) de ces investisseurs prévoient d'augmenter le montant investi dans les ETF ESG au cours des deux prochaines années. Seuls 5% ont déclaré qu'ils prévoyaient de réduire leur exposition passive.

L'étude a également révélé que plus des 2/3 (68%) des investisseurs institutionnels estiment que la pandémie de COVID-19 accélérera le développement et l'adoption des investissements ESG au cours des deux prochaines années. Seuls 4% ont déclaré être en désaccord.

Une analyse complémentaire par Invesco des données sur les flux du marché EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) montre également que les ETF intégrant des critères ESG ont connu une croissance très forte au cours des 5 dernières années, passant de 4 milliards de dollars US d'actifs sous gestion en juin 2015 à environ 48 milliards de dollars fin juin 2020, soit environ 5% du total des actifs sous gestion en Europe.

Autre indicateur de l'importance accordée par le marché à l'ESG, les ETF actions ESG ont connu une collecte nette de 11,5 milliards de dollars au cours du premier semestre 2020, tandis que le reste ETF actions enregistraient des sorties nettes (sur une base agrégée). En revanche, seuls 7% environ des 19 milliards de dollars de flux nets enregistrés sur les ETF.

L'enquête d'Invesco auprès des investisseurs institutionnels indique que la moitié (51%) pense que la majorité des flux vers les ETF ESG des 12 prochains mois ira vers des stratégies actions, tandis qu'un quart (24%) pense que la majorité ira vers des stratégies obligataires ESG. Cette dernière catégorie de produits est relativement nouvelle mais en pleine croissance, avec actuellement seulement 36 ETF obligataires ESG disponibles en Europe, soit trois fois moins que le nombre de véhicules ETF ESG en actions.

Gary Buxton, responsable des ETF EMEA et des stratégies indexées chez Invesco, déclare : "Pour le nombre croissant d'investisseurs qui recherchent des fonds intégrant la dimension ESG, il est évident que les ETF jouent un rôle de plus en plus central pour les aider à augmenter leur exposition. Les investisseurs sont souvent attirés en premier lieu par les ETF en raison de leurs faibles coûts et de leur simplicité, mais comme nous l'avons observé jusqu'à présent cette année, les ETF ESG ont également atteints leurs objectifs de performance."

L'enquête d'Invesco révèle que 60% des investisseurs institutionnels estiment que les ETF intégrant des considérations ESG ont le potentiel d'améliorer leurs performances par rapport à leurs équivalents non ESG, même dans des conditions de marché normales. Seuls 4% ont déclaré que les ETF ESG ne seraient pas en mesure de surperformer, tandis que 36% pensent qu'il n'y a pas de lien entre les considérations ESG et la performance relative.

Gary Buxton ajoute : "La gamme des ETF ESG continue de s'élargir, offrant aux investisseurs un excellent moyen, peu coûteux et liquide, d'obtenir une exposition aux critères ESG qui répond à leurs besoins et préférences spécifiques. Par exemple, ils peuvent exclure les sociétés appartenant à des secteurs indésirables ou ayant de mauvais résultats ESG, ou ils peuvent faire pencher le profil de leur exposition pour récompenser les sociétés leaders de leur secteur sur des sujets ESG importants."