Plum lève des livres

(Boursier.com) — Plum , l'application intelligente européenne de finances personnelles a levé 1 million de livres sterling auprès d'investisseurs au cours des huit premières heures de sa campagne de crowdfunding, atteignant ainsi son objectif initial.

Plus de 3.500 investisseurs particuliers ont pris part à cette campagne de financement participatif jusqu'à présent, de diverses nationalités : Royaume-Uni, Grèce, Chypre, France, Bulgarie, Belgique et Espagne.

Des actions supplémentaires ont été mises à disposition et le crowdfunding est encore accessible pour de nouveaux investissements pendant 5 jours supplémentaires.