Platform.sh annonce une levée de fonds de 140 M$

(Boursier.com) — Platform .sh, plateforme unifiée et sécurisée pour créer, améliorer et faire monter en charge les applications web, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 140 M$ en Série D. Cette dernière a été réalisée auprès de Digital+ Partners (Munich), Morgan Stanley Expansion Capital (San Francisco), Revaia (Paris) - et suivie par les fonds existants BGV, Eurazeo, Hi Inov et Partech. Ses objectifs : consolider son positionnement en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, renforcer ses équipes à l'international et enfin réaffirmer sa stratégie d'acquisition.