Placement-direct.fr annonce des rendements en forte hausse, jusqu'à 4,12%

(Boursier.com) — Spécialiste de l'épargne en ligne, Placement-direct.fr annonce des taux de rendement 2023 en forte progression sur les fonds en euros de ses contrats distribués en exclusivité.

Les contrats Placement-direct Vie et PER Placement-direct, assurés par SwissLife Assurance et Patrimoine et SwissLife Assurance Retraite voient leur rendement être, cette année encore, agrémenté d'un bonus très important permettant, pour un épargnant aisé et largement diversifié sur des supports en unités de compte, d'atteindre un taux de rendement maximum de 4% en 2023 (3,25% en 2022).

Le contrat Placement-direct Essentiel, assuré par Generali Vie, profite également d'une forte progression de ses rendements. Deux fonds en euros sont disponibles sur ce contrat : Netissima et Eurossima.

Le fonds en euros Eurossima voit son rendement progresser de 0,70 point à 2%. Netissima (désormais accessible aux versements sans contrainte) profite lui d'un bonus de rémunération lié à la part en unités de compte du contrat. Là aussi les rendements sont orientés très fortement à la hausse, évoluant de 3,10% (1,53% en 2022) à 4,12% (3,06% en 2022).