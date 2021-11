Pigment annonce une série B de 73 M$

(Boursier.com) — Pigment , la solution de planification et de prévision au service des licornes et autres entreprises à forte croissance fondée par Eleonore Crespo (ancienne analyste chez Google) et Romain Niccoli (cofondateur de Criteo), a annoncé une série B de 73 M$ auprès de Greenoaks Capital et des investisseurs de la série A (Blossom Capital et FirstMark Capital).

Ces fonds permettront à la solution de poursuivre son développement notamment en Europe et aux Etats-Unis, de développer sa 'R&D' et de recruter de nouveaux collaborateurs.

Tout juste un an après sa série A, Pigment accompagne déjà des pépites du secteur technologique : Blablacar, ManoMano, Deliveroo, Spendesk, Malt, Luko et Virtuo.