Pictet publie ses chiffres pour le premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe Pictet annonce ce jour ses résultats non audités du premier semestre 2022. Les produits d'exploitation s'élèvent à CHF 1,577 milliard (en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2021) et le total des charges avant impôts atteint CHF 1,110 milliard (en augmentation de 3%).

Le bénéfice consolidé s'établit quant à lui à CHF 380 millions. Il a progressé de 1% par rapport au chiffre du premier semestre 2021 ne prenant pas en compte le produit extraordinaire généré par l'opération de cession-bail conclue pour le bâtiment principal du siège de Pictet, à Genève.

Sans cette correction, il est inférieur de 40% au résultat enregistré à la même période de l'exercice précédent. Les actifs sous gestion ou en dépôt, soumis aux fluctuations des marchés, se montaient à CHF 610 milliards au 30 juin 2022 (contre CHF 698 milliards au 31 décembre 2021).

Le ratio des fonds propres totaux est demeuré solide. Calculé d'après des fonds propres réglementaires se montant à CHF 3,06 milliards, il se situait à 23,5% au 30 juin 2022, soit à un niveau nettement supérieur au seuil de 12% fixé par la FINMA.

"Après deux ans de pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un nouvel ordre mondial, plus fragmenté, se dessine", observe Renaud de Planta, associé senior.

"Le covid et la guerre ont bouleversé l'environnement macroéconomique que nous connaissions depuis 20 ans: une inflation faible et des taux d'intérêt bas ont fait place à une inflation forte et à des taux d'intérêt qui remontent. La diminution des actifs sous gestion liée aux variations des marchés a été compensée en partie par la hausse des taux d'intérêt."

"Le modèle d'affaires de Pictet est orienté vers la stabilité et l'excellence en matière d'investissement, dans une optique à long terme. Nous continuons dès lors d'investir dans la technologie et le développement des talents, et de mettre l'accent sur la création de valeur pour nos clients qui, dans un environnement de marché complexe, souhaitent bénéficier des avantages d'une gestion active."