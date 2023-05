Pictet Asset Services renforce sa présence à Paris

(Boursier.com) — Pictet Asset Services, ligne de métier du groupe Pictet en charge des activités d'asset servicing, poursuit son développement européen avec l'ajout d'une équipe à Paris.

L'équipe de Pictet Asset Services vient rejoindre les divisions de wealth management et d'asset management du Groupe, déjà installées dans la capitale française depuis l'ouverture du bureau de Pictet en 2004.

Cette nouvelle structure répond à une demande croissante de sociétés de gestion de portefeuilles (SGP) françaises qui privilégient les services de banque dépositaire de Pictet Asset Services pour leurs clients. Pictet Asset Services propose des solutions clé-en-main en matière d'asset servicing dédiées aux intermédiaires financiers et fournit également des services d'administration et gouvernance de fonds pour la mise sur pied de fonds d'investissement luxembourgeois.

"Après Genève, Zurich, Luxembourg, Londres et Monaco, nous sommes ravis de poursuivre notre développement européen en renforçant notre présence en France, un marché clé pour notre développement futur. Nous avons toujours privilégié la proximité entre nos experts et nos clients, cette expansion en est encore une fois l'illustration" a déclaré Claude Pech, CEO adjoint de Pictet Asset Services, en charge de l'Europe, UK et Asie.