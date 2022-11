Pictet Asset Management : La dette privée rejoint la gamme de produits obligataires

(Boursier.com) — Pictet Asset Management (Pictet AM) a recruté quatre spécialistes de la dette privée pour renforcer encore son offre obligataire.

La nouvelle équipe est dirigée de Londres par Andreas Klein, gérant responsable du Private Debt, qui a intégré Pictet AM début 2022, après avoir passé huit ans chez ICG, où il a contribué à mettre en place et à développer la stratégie de prêts directs. Il est rejoint en novembre par Axel Cordonnier, Jan Reichenbach et Christian Eckert, qui viennent compléter l'équipe Private Debt de Pictet AM.

Basé à Paris, Axel Cordonnier a été nommé responsable de la dette privée pour la France. Auparavant, il a travaillé pendant plus de dix ans au sein de l'équipe spécialisée dans les investissements en dette privée d'Ares Management.

Jan Reichenbach est, quant à lui, responsable de la dette privée pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et est basé à Francfort. Il occupait précédemment la fonction de responsable de la dette privée DACH et NL chez Muzinich, dont il a créé et développé la plateforme de prêts directs aux entreprises de taille moyenne pour l'Europe germanophone et les Pays-Bas.

Il sera rejoint à Francfort par Christian Eckert, qui apportera un soutien dans la prospection et l'exécution des transactions dans la région DACH. Avant d'intégrer Pictet AM, ce dernier se consacrait aux opérations de financement à effet de levier au sein de NIBC Bank, à Francfort.

Cette équipe pourra s'appuyer sur l'infrastructure et les ressources dont dispose Pictet AM. Le lancement d'un fonds de prêts directs, qui se concentrera sur les petites et moyennes entreprises, est prévu début 2023.

"L'évolution stratégique de l'offre de Pictet AM est une véritable opportunité qui permet à nos clients d'avoir accès à l'ensemble des produits à revenu fixe, qu'ils soient cotés ou non", relève Raymond Sagayam, responsable des investissements obligataires. "Nous prédisons justement un nouvel essor des investissements obligataires. L'expertise que la nouvelle équipe Private Debt apporte à Pictet AM constituera un réel levier pour les clients qui cherchent à tirer profit du profil risque-rendement attrayant de cette classe d'actifs."

"Grâce à sa solide expertise dans le domaine du crédit et à sa longue expérience, Pictet constitue la plateforme idéale pour développer une stratégie de dette privée ciblée et unique en son genre, offrant aux investisseurs et aux emprunteurs une solution sans équivalent, à forte valeur ajoutée", rajoute Andreas Klein responsable de l'équipe Private Debt. "Les compétences et le savoir-faire des membres de l'équipe joueront un rôle central dans la mise en oeuvre d'une stratégie d'identification des opportunités de transaction conçue en interne et fondée sur la sélection rigoureuse des actifs, en particulier dans le contexte actuel, soumis à la volatilité et aux turbulences macroéconomiques et géopolitiques."