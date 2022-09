(Boursier.com) — pHYnix , producteur d'hydrogène renouvelable, a conclu un accord de financement d'un montant pouvant atteindre 20 millions d'euros avec Eiffel Investment Group, lui permettant de répondre aux besoins de financement liés au démarrage des projets.

Ce financement, fourni par Eiffel Gaz Vert, le fonds dédié à la filière de production et distribution de gaz renouvelables d'Eiffel Investment Group, bénéficiera dès à présent au projet Vitale, l'une des premières installations de production d'hydrogène vert de 10 MW à l'échelle commerciale en Espagne, que pHYnix commencera à construire en octobre à Alcázar de San Juan (Ciudad Real - Espagne) et qui pourra produire 1 450 tonnes d'hydrogène par an à partir de 2024.