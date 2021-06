Phitrust Partenaires Europe participe au tour de table de 6 ME réalisé par Novétape

Phitrust Partenaires Europe participe au tour de table de 6 ME réalisé par Novétape









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Créée en 2020, Novétape est une foncière solidaire, filiale de Résidétape, dont l'objectif est de favoriser l'accès au logement des populations fragiles, en particulier les jeunes et les personnes dont le statut professionnel précre ou laie faible niveau de ressources pénalise l'accès au logement dans les métropoles pourvoyeuses d'emplois.

Afin de financer ses premiers projets en Ile-de-France, Novétape a réalisé en mai 2021 une première levée de fonds pour un montant de 6 ME, auprès d'acteurs de référence dans l'investissement à impact social : AMUNDI, BNP Paribas Asset Management, Mirova et Phitrust Partenaires Europe.

Novétape, foncière solidaire au service de l'accès au logement

Dans un contexte de tensions fortes dans l'accès au logement, notamment dans les métropoles, Novétape permet ainsi d'accompagner les personnes en mobilités et les parcours professionnels.

Entreprise de l'économie sociale et solidaire, Novétape participe au développement du concept Résidétape, en portant l'investissement et la maîtrise d'ouvrage des projets immobiliers. Par son action, Novétape contribue à la réalisation de projets urbains répondant à des enjeux d'équilibre territorial et de mixité. Novétape contribue à apporter des solutions intégrant les trois dimensions clés : emploi, habitat et territoire.