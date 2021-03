Phitrust Partenaires Europe participe au tour de table de 2,5 ME réalisé par BeCode

(Boursier.com) — Phitrust Partenaires Europe participe au tour de table de 2,5 ME réalisé par BeCode, qui devient ainsi la plus grande 'scale-up' d'éducation aux nouvelles technologies en Belgique.

Avec cette opération, Phitrust confirme son positionnement pionnier d'investisseur "for impact", ciblant des entreprises engagées pour l'inclusion, dont les modèles innovants peuvent être dupliqués en France et en Europe.

En quatre ans, BeCode, dont la mission est de former aux métiers du code des personnes éloignées de l'emploi, est parvenu à recruter et former près de 1.500 hommes et femmes issus de publics défavorisés, à développer des partenariats actifs et à élargir son offre de formation avec des programmes avancés en intelligence artificielle et cybersécurité.

En changeant d'échelle grâce à ce tour de table de 2,5 ME, Be Code, déjà présent à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi, entend accélérer son impact social et devenir la plus grande scale-up d'éducation aux nouvelles technologies en Belgique. Son objectif est d'atteindre une vitesse de croisière de 1.500 personnes formées par an dès 2024.