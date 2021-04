Phitrust devient membre de la Fédération des investisseurs individuels et des Clubs d'investissement

Phitrust, société de gestion, devient membre de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'Investissement.

"Phitrust exerce sa responsabilité d'actionnaire engagé et responsable... Elle promeut depuis de nombreuses années l'engagement actionnarial comme pratique d'investissement responsable la plus efficace pour pousser les entreprises à faire évoluer leurs pratiques E, S et G" commente le groupe.

La Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissement (F2iC), quant à elle, oeuvre au développement de l'actionnariat individuel en France depuis plus de cinquante ans. Il était donc normal que les intérêts de la principale association française représentative des investisseurs individuels et ceux de de la société de gestion à impact s'accordent, soulignant l'importance du rôle des actionnaires en France et leur rôle économique et social.

Charles-Henri d'Auvigny, président de la F2iC a déclaré : "Les actionnaires individuels sont des partenaires majeurs des entreprises qui cherchent à créer de la valeur sur la durée en contribuant à la relance de notre économie".

Denis Branche, Directeur général délégué de Phitrust ajoute : "Notre monde a besoin d'investisseurs responsables qui s'engagent, accompagnent toutes les entreprises pour qu'elles intègrent l'impact social et environnemental de leurs décisions dans toute leur dimension stratégique et opérationnelle."

Ces deux visions convergent. En devenant membre de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissement, Phitrust démontre son intérêt pour les actionnaires individuels. La F2iC salue cette initiative et se réjouit qu'une société de gestion rejoigne ses autres sociétés membres. Tous les acteurs de la chaîne doivent s'associer pour contribuer au développement de l'actionnariat individuel en France et à son éducation financière, en particulier auprès des jeunes actifs soucieux de donner du sens à leur épargne.