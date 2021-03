Phitrust Asia accueille la Sidi à son capital

(Boursier.com) — Phitrust Asia est heureux d'accueillir la Sidi à son capital, aux côtés de nouveaux investisseurs privés, pour un tour de table total de 8.450.000 USD. L'objectif : investir dans des entreprises sociales prometteuses en Asie du Sud-Est, avec une priorité donné aux secteurs de l'agriculture et de l'alimentation durables.

En février dernier, Phitrust Asia a ainsi réalisé sa 5e opération en investissant au capital de Green Butcher, une entreprise pionnière d'Indonésie dans le segment en pleine expansion des produits alimentaires durables.

Green Butcher, start-up indonésienne spécialisée dans production de viande d'origine végétale a annoncé fin février la clôture de son tour de table pour un montant non divulgué. Utilisant des champignons, du soja sans OGM, des pois chiches et du seitan (aliment végétal très riche en protéines), Green Butcher fournit une large gamme de viandes végétales en utilisant des ingrédients naturels et complets. La start-up a débuté ses offres "sans viande de boeuf" chez Starbucks Indonesia en février 2021.

Fondée par Max Mandias et Helga Angelina, fondateurs de Burgreens, la plus grande chaîne de restaurants vegan en Indonésie, Green Butcher répond à la demande de produits végétaux adaptés aux goûts et à la cuisine asiatiques. Parmi ses produits phares, citons Chick'n Satay, Chick'n Karaage, Beefless Chunks, Beefless Rendang et Shroom Balls - tous prêts à cuisiner.

"Nous sommes ravis d'être la première start-up d'aliments protéinés à base de plantes qui ambitionne de répondre aux besoins des cuisines indonésienne et du sud-est asiatique", a déclaré Max Mandias, cofondateur et directeur de l'innovation.

Alors que la production des substituts de viande à base de plantes demande moins de ressources que les protéines animales, Green Butcher va encore plus loin dans son engagement en faveur du développement durable en s'approvisionnant en épices clés directement auprès des agriculteurs locaux dans tout l'archipel indonésien. Leur sel marin provient de l'île de Bali, leurs épices exotiques, notamment le curcuma, le galangal et la citronnelle, de Java, et leur huile de noix de coco provient de cocotiers cultivés de manière durable à Riau.

Les principaux investisseurs de Green Butcher sont Unovis Asset Management, Teja Ventures, rejoint par le SavEarth Fund de James et Suzie Cameron, Phitrust Asia, C4D, et les investisseurs individuels Elisa Khong, Michal Klar et Simon Newstead.

"Nous croyons fermement qu'après Burgreen, une chaîne de restauration rapide saine et prospère, Helga Angelina et Max Mandias, réussiront également à développer Green Butcher, répondant à la demande de nourriture à base de plantes, adaptée au goût asiatique et soutenant les petits exploitants agricoles. Phitrust Asia est heureux de financer ce projet et soutenir son équipe composées d'experts en alimentation durable", a déclaré Henri de Reboul, fondateur et PDG de Phitrust Asia