Phi Family : un modèle disruptif en gestion de patrimoine

(Boursier.com) — Convaincus qu'il devient de plus en plus difficile de créer de la valeur pour leurs clients, sept cabinets de gestion de patrimoine - Altéor Patrimoine, Ascquo Patrimoine, Sélection Invest, NS Groupe, VIA Wealth Management à Paris, VIA Strasbourg et VIA Toulouse - s'associent au sein de Phi Family et conçoivent un modèle unique, participatif et disruptif, permettant l'alignement des intérêts du client final, du CGP et de l'ensemble des acteurs de la gestion d'actifs.

Des frais réduits à l'avantage du client et de son CGP : Pour y parvenir, Phi Family crée sa société de gestion, Phi Investment Managers (Phiim), dont l'objet est d'être au service des clients, en réduisant les frais de l'ensemble de la chaîne de valeurs, sans diminuer la rémunération des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Les allocations d'actifs, composées majoritairement d'ETF seront disponibles au sein de contrats d'assurance vie et de comptes titres. En rejoignant Phi Family, les CGP deviennent associés de la structure et en perçoivent des dividendes. Ils prennent part à l'évolution de l'association, à l'élaboration de nouveaux services en fonction de leurs besoins et de ceux de leurs clients finaux.

Stéphane Molère, CGP et Président de Phi Family, déclare : "Notre stratégie est de disrupter le marché de la gestion d'actifs, pour restituer le maximum de valeur à nos clients dans un cycle de taux bas et un contexte règlementaire de plus en plus contraignant".